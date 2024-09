Selenskyj ruft Europa am Comer See zu Geschlossenheit auf

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag bekräftigt, dass die Ukraine die volle Unterstützung ihrer Verbündeten benötige, um in einer starken Position für künftige Verhandlungen mit Russland zu sein.

Er forderte den Westen auf, die Ukraine bei der Durchführung von Langstreckenangriffen auf Russland zu unterstützen. Er rief Europa in einer Rede vor den Teilnehmern am Wirtschaftsforum "Ambrosetti" in Cernobbio am norditalienische Comer See zu Geschlossenheit auf.