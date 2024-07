Wieso Kiew Orbán den Ölhahn zudreht

Öffentlich kommuniziert hat Kiew das nicht, aber die politische Intention – die Retourkutsche – ist durchaus vorhanden. 70 Prozent des Öls in Ungarn kommen nach wie vor aus Russland, trotz des EU-Embargos, das Ende 2022 in Kraft trat. Allein im April dieses Jahres hat Budapest 250 Millionen nach Moskau überwiesen, für Öl und Gas. „Wir warten seit mehr als zwei Jahren darauf, dass die EU und die G7 echte Sanktionen gegen russisches Öl verhängen“, sagte Inna Sowsun, ukrainische Rada-Abgeordnete der pro-europäischen Holos-Partei, zu Politico. „Jetzt haben wir das in die Hand genommen.“

Sowsun spricht zwar nicht für die Regierung, aber die Haltungen gleichen sich: Immerhin nutze Putin das Steuergeld aus den Ölverkäufen für den Krieg, so ihr Argument. 180 Milliarden Dollar hat Russland 2023 an seinem Öl verdient, trotz westlicher Einfuhrsperren.

Keine Alternativen

Zwei Jahre hatten die EU-Staaten nach dem Embargo-Beschluss Zeit, aus russischem Öl auszusteigen. Im Gegensatz zu Tschechien und der Slowakei, die auch stark vom russischen Öl abhängig waren, hat Ungarn aber bisher kaum Anstalten gemacht, Alternativen zu suchen. Dementsprechend schwerwiegend könnten die Konsequenzen des Öl-Stopps für das Land sein: Bereits in einigen Wochen könnten Treibstoffengpässe auftreten, und als Konsequenz in die Höhe schnellende Preise, so die Prognose von Experten. Die Notreserven des Landes reichen drei Monate; die Wiederherstellung der Ölversorgung ist also ein Rennen gegen die Zeit.