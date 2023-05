Moskau verfügt Teilevakuierung von Frontgebieten im Süden

Die Behörden der Region Saporischschja haben beschlossen, die Bewohner von 18 Siedlungen an der Frontlinie wegen des verstärkten Beschusses vorübergehend ins Landesinnere umzusiedeln. Das teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur Jewhen Balizkij in seinem Telegramm-Kanal mit.

"In den letzten Tagen hat der Feind den Beschuss von Siedlungen in unmittelbarer Nähe der Kontaktlinie verstärkt. In diesem Zusammenhang habe ich beschlossen, Kinder mit ihren Eltern, ältere Menschen, Behinderte und Patienten medizinischer Einrichtungen aus der Schusslinie des Feindes zu bringen und sie aus den Frontgebieten tief in die Region zu evakuieren", heißt es weiter in dem Beitrag.

