Ukraine: Meldungen über Raketenangriffe im Norden und Süden

Meldungen über russische Raketenangriffe hat es Samstagnachmittag aus dem Süden und Norden der Ukraine gegeben. In Odessa am Schwarzen Meer schlugen laut Regionalverwaltung mehrere Raketen ein.

Vor den Angriffen auf das Stadtgebiet seien bereits Ziele im Umland von vier Raketen getroffen worden, hieß es. Auch aus dem Norden meldeten örtliche Behörden Attacken. In Myropilske and Chotin in der Region Sumy seien Raketen eingeschlagen, so Gouverneur Dmytro Schywyzkyj.

Vorfall bei Schwarzmeerflotte

Dabei sei ein Grenzschutzbeamter verletzt worden, hieß es. Die russischen Streitkräfte hatten sich im April aus dieser Region zurückgezogen.

Nach eigenen Angaben versenkte das ukrainische Militär unterdessen ein Landungsboot der russischen Schwarzmeerflotte . "In den Gewässern des Schwarzen Meeres wurde ein feindliches Landungsboot vom Typ "Serna" vernichtet", berichtete der Pressechef der Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, auf seinem Telegram-Kanal mit.