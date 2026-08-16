Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Sonntag erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Es gebe Explosionen in der Stadt, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Plattform Telegram. Er forderte die Einwohner der Millionenstadt auf, in ihren Schutzräumen zu bleiben. In zwei Stadtbezirken gebe es Brände, die Feuerwehr sei vor Ort. Russland meldete unterdessen massive ukrainische Drohnenangriffe auf die Region Moskau.

Zudem sei ein weiteres Feuer in einem Gebiet südlich des Stadtzentrums ausgebrochen. In der Stadt waren Explosionen zu hören. Zuvor war nach 02.00 Uhr nachts (Ortszeit) zweimal für jeweils etwa eine halbe Stunde Luftalarm ausgelöst worden.

Der Gouverneur der Region Kiew, Tymur Tkatschenko, teilte mit, bei Drohnenangriffen im Umland seien drei weitere Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Russland hat in den vergangenen Wochen seine Luftangriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte verstärkt. Klitschko forderte die Einwohner der Millionenstadt Kiew auf, in ihren Schutzräumen zu bleiben.

Ukraine attackierte Moskau mit 600 Drohnen

Russland meldete unterdessen massive ukrainische Drohnenangriffe auf die Region Moskau. Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin griff die Ukraine die russische Hauptstadt in der Nacht mit rund 600 Drohnen an. Davon seien 201 in der Region Moskau von der Luftabwehr zerstört worden, schrieb Sobjanin auf der Plattform Telegram. Die meisten Drohnen seien bereits vorher beim Anflug auf die Region abgewehrt worden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Bürgermeister.

Bisher größte Angriffswelle

Der ukrainische Angriff auf Moskau schien eine der größten bisherigen Angriffswellen Kiews zu sein. Ende Juli etwa berichteten russische Behörden von 390 Drohnen in einer Nacht, Anfang Juli waren es 452 gewesen.

Bürgermeister Sobjanin sprach nun von drei Verletzten. Er machte keine Angaben zu möglichen Schäden. Der ukrainischen Nachrichtenseite „Kyiv Independent“ zufolge trafen die Angriffe in der Region Moskau unter anderem Industrieeinrichtungen sowie ein Lager des russischen Online-Händlers Wildberries. Die Ukraine hatte dessen Einrichtungen zuletzt auch in anderen russischen Landesteilen angegriffen.