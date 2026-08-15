Durch einen russischen Drohnenangriff ist in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk ein Baby getötet worden. Der drei Monate alte Bub kam nach Angaben von Militärgouverneur Olexander Hanscha in der frontnahen Stadt Marhanez bei einem Einschlag in ein Wohnhaus ums Leben. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt, darunter ein fünfjähriger Bursche und ein zwölfjähriges Mädchen. Mehrstöckige Wohnhäuser, ein Ladengeschäft und ein Kino seien beschädigt worden.

Russland habe bei mehreren Angriffen auf die Region Drohnen, Artillerie und Gleitbomben eingesetzt. Drei Menschen wurden Militärgouverneur Iwan Fedorow zufolge im Kreis Saporischschja bei Drohnenangriffen auf Autos verletzt. Im russischen Wolgagebiet Samara attackierte die Ukraine nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Fedorischtschew einen Industriebetrieb. Er sprach von einem Raketenangriff. In sozialen Medien kursierten unüberprüfbare Fotos und Videos, die eine hohe Rauchsäule zeigen. Im Moskauer Umland wurden laut Gouverneur Andrej Worobjow eine Frau und ein neun Jahre altes Kind durch einen ukrainischen Drohnenangriff verletzt.

Selenskij bestätigt Attacke Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte die Attacke in sozialen Medien. Getroffen worden sei eines der Schlüsselunternehmen der Raumfahrtbehörde Roskosmos, das insbesondere Elektronik herstelle. Eingesetzt wurden demnach ukrainische Marschflugkörper des Typs Flamingo. Zuvor gab es bereits unbestätigte Berichte in russischen und ukrainischen Telegram-Kanälen darüber, dass das dortige Raketen- und Raumfahrtzentrum attackiert worden sei. Wie Selenskij auf Telegram weiter postete, attackierte das ukrainische Militär außerdem eine Ölanlage im russischen Ust-Luga. Er ließ aber offen, ob es durch den Angriff zu Beschädigungen gekommen ist. Erst am Freitag hatte die Ukraine die russische Gaskondensat-Verarbeitungsanlage im Ostseehafen Ust-Luga attackiert.