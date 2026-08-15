Russland hat die USA und die Türkei aufgefordert, Berichte über mögliche Pläne zur Lieferung eines „erheblichen Arsenals“ von US-Waffen und Munition, die die Türkei besitzt, an die Ukraine zu erläutern, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Eine solche Lieferung würde „unseren bilateralen Beziehungen zu Washington und Ankara ernsthaft schaden“, teilte Sprecherin Maria Sacharowa in einer Erklärung mit.

Dies werde nur „das Ende des Kiewer Regimes hinauszögern“, sagte Russlands Außenamtssprecherin. Die Behörden der USA und der Türkei hätten damit „eine weitere Büchse der Pandora geöffnet“, wurde sie von der Staatsagentur Tass zitiert.