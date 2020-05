Waffenruhe: Erste Chance auf Frieden

Die Hafenstadt Mariupol unter schwerem Artilleriefeuer, heftige Gefechte um den Flughafen Donezk: Noch am Freitag schien der Krieg in der Ostukraine eher auf Eskalation als auf Entspannung zuzusteuern. Doch trotz der Gewalt gelang im weißrussischen Minsk am Freitag Nachmittag ein möglicherweise entscheidender Schritt in Richtung Frieden. Verhandler der ukrainischen Regierung und der pro-russischen Rebellen im Osten des Landes vereinbarten eine Waffenruhe, die am Abend in Kraft trat.

Vermittler zwischen den Parteien war die OSZE. Die in Wien ansässige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa kündigte nach dem Erfolg an, ihre Beobachtermission in der Krisenregion auszuweiten. Diese Mission, die sowohl die Grenze zu Russland als auch die Lage in der Krisenregion selbst überwacht, war zuletzt wegen der Eskalation der Gewalt reduziert worden. Nun will man rasch von 100 auf 500 Beobachter im Einsatz ausweiten.