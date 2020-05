Kurz warnt vor Gegensanktionen

Wenige Stunden vor der Botschafterkonferenz diskutierte Außenminister Kurz mit dem ehemaligen tschechischen Amtskollegen Karel Schwarzenberg im TV-Sender Puls 4 über den Ukraine-Konflikt. Dabei zog Schwarzenberg einen historischen Vergleich: Das Verhalten des Westens in der Ukraine-Krise erinnere an das Schweigen beim Anschluss Österreichs durch Nazi-Deutschland. "Ich fühle mich an die Jahre 38/39 erinnert. Auch damals hatte der Westen den Anschluss Österreichs schweigend hingenommen", sagte Schwarzenberg. "Das heutige Verhalten im Vergleich zur damaligen Zeit ist ähnlich, es unterscheiden sich nur die handelnden Politiker. Während Hitler ein halbgebildeter Hysteriker war, ist Putin einfach nur eiskalt."