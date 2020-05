Faymann telefonierte mit Russlands Präsidenten

Wladimir Putin verfolgt weiter seine Politik des Kalt-Warm: Noch am Dienstag hatte das russische Parlament die Entscheidung in Kiew, der Ostukraine einen politischen Sonderstatus zu gewähren, als "Grundlage für den Beginn eines Dialogs für die nationale Versöhnung" gelobt; am Mittwoch meldete der ukrainische Armeesprecher, dass rund 4000 auf der von Russland annektierten Krim stationierten Soldaten an der administrativen Grenze zur Ukraine zusammengezogen worden seien.

Und Putin selbst soll es schon wieder getan haben. "Es", das ist die unverhohlene Drohung, was das russische Militär alles könnte, wenn er, Putin, es wolle. Erst vor zwei Wochen soll der russische Präsident in einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso gedroht haben, "wenn ich wollte, könnte ich Kiew in zwei Wochen einnehmen". Jetzt berichtet der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Ähnliches: "Wenn ich wollte, könnten russische Truppen in zwei Tagen nicht nur in Kiew, sondern auch in Riga, Vilnius, Tallinn, Warschau oder Bukarest sein", habe Putin ihm bei einem der Telefonate gesagt, dass sie miteinander geführt hätten. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf eine Gesprächszusammenfassung des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union zwischen Poroschenko und Barroso.