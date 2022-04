Ukraine-Krieg: UN-Chef Guterres trifft in Moskau auf Putin

Treffen mit Selenskij

Der UN-Generalsekretär will nach seinem Russland-Aufenthalt über Polen in die Ukraine weiterreisen, wo er am Donnerstag mit Präsident Wolodimir Selenskij zusammenkommen will.

Zuletzt ist der Druck auf Guterres gewachsen, eine aktivere Rolle in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einzunehmen. Russische Truppen waren am 24. Februar in das Nachbarland einmarschiert.