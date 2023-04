Russland: Drei weitere Bezirke in Bachmut eingenommen

In der an die Ukraine grenzenden russischen Stadt Belgorod werden nach Behördenangaben 17 Wohnblöcke in einem Radius von 200 Metern evakuiert. Betroffen seien mehr als 3000 Menschen. Grund sei ein Sprengstofffund, teilte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Samstag mit.