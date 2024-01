Russische Rakete in Hotel eingeschlagen: Zwölf Verletzte

Russland hat eigenen Angaben zufolge drei ukrainische Drohnen abgeschossen

Russlands Flugabwehr hat unterdessen eigenen Angaben zufolge drei ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgeschossen. Die Drohnen seien am frühen Donnerstagmorgen über den Regionen Rostow, Tula und Kaluga abgefangen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Die Mitteilungen konnten nicht unabhängig überprüft werden. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

Bei seinem Abwehrkampf gegen Russland beschießt die Ukraine immer wieder auch russisches Staatsgebiet - sowohl in der Grenzregion als auch im Hinterland. Die russischen Schäden oder Opferzahlen stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den schweren Kriegsfolgen in der Ukraine.