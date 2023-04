Russen bereiten sich angeblich auf Kämpfe um AKW vor

London: Stellungen bei Atomkraftwerk errichtet

Im täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hieß es zu Saporischschja: "Russland hat diese Stellungen wahrscheinlich errichtet, weil es zunehmend besorgt ist über die Aussicht auf eine große ukrainische Offensive." Der Schritt erhöhe das Risiko von Schäden am Sicherheitssystem des Atomkraftwerks, sollten dort Kämpfe stattfinden. Katastrophale Schäden an den Reaktoren seien aber in den meisten plausiblen Szenarien mit Infanterie-Waffen unwahrscheinlich, weil die Gebäudestrukturen sehr gut bewehrt seien.