Wahrscheinlicher ist freilich: Trump wollte Putin nicht mit seinen Zöllen verärgern, versucht er ihn doch an den Verhandlungstisch über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu bringen.

Die Freude über die Zoll-Ausnahme währte in Moskau jedenfalls nur kurz. Denn Trumps Auftakt zu einem Handelskrieg mit dem Rest der Welt schickte nicht nur die Börsen und Rohstoffmärkte auf Talfahrt, sondern in Sorge um die Weltkonjunktur auch die Ölpreise. Und während sich manche Aktienkurse zwischenzeitlich wieder leicht erholen, blieb der Ölpreis dort wo er durch die Sorge um eine globale Rezession gelandet war: im Keller.

Ausschlaggebend für den russischen Staatshaushalt sind jedoch nicht die täglichen oder wöchentlichen Schwankungen des Preises für russisches Öl, das vor allem nach China und Indien verkauft wird, sondern die mittel- bis längerfristige Entwicklung. Und so kommt es, dass Teile der eingebrochenen Steuereinnahmen aus dem Energiegeschäft durch eine höhere Gewinn- und vor allem erhöhte Mehrwertsteuer kompensiert werden.

Russlands Budget ist zu einem guten Drittel von den Einnahmen aus dem Verkauf von Öl- und Gas abhängig und so keimte da und dort die Hoffnung auf, Putin könnte jetzt das nötige Kleingeld fehlen für seine militärische Sonderoperation in der Ukraine. „Je weniger Geld Russland für Öl bekommt, desto weniger Geld ist für den Krieg da“, schrieb etwa Andrij Jermak , Leiter des Präsidialamtes der Ukraine.

Milliarden im Wohlfahrtsfonds

Und auch die Rücklagen im sogenannten Wohlfahrtsfonds reichen aus, um heuer ein deutlich höheres Budgetdefizit abzudecken, schildert die frühere Beraterin der russischen Zentralbank, Alexandra Prokopenko, in der Zeit. „Für dieses Jahr ist das Budget in jedem Fall nicht gefährdet“, sagt die mittlerweile in Berlin lebende Expertin.

Doch das kann sich mittelfristig natürlich ändern, wenn die Situation so bleiben sollte, wie sie sich momentan darstellt. Nicht nur der niedrige Preis für russisches Ural-Öl von derzeit um die 55 Dollar sei hier ausschlaggebend, sondern – nicht minder wichtig – der starke Rubel, erklärt Vasily Astrov, vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).