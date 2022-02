Ukraine feiert "Tag der Einheit" statt "Tag des Überfalls"

Auch wenn die Zeichen inzwischen etwas auf Entspannung stehen: Seit Längerem warnen die USA vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine am heutigen 16. Februar. Präsident Selenskyj hat das zum Anlass genommen, um kurzfristig einen Nationalfeiertag abzuhalten: Erst am Montag hatte er per Dekret den 16. Februar zum "Tag der Einheit" erklärt.

In Kiew war am Vormittag über viele Lautsprecher die Nationalhymne zu hören, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Zudem wurde in der ehemaligen Sowjetrepublik vielerorts die Landesflagge gehisst. Durch das Olympiastadion in Kiew wurde eine 200 Meter lange Flagge getragen.