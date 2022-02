Prozess im Schatten der Ukraine-Krise: Nawalny drohen weitere 10 Jahre Haft

Russlands prominentester politischer Häftling steht wieder vor dem Richter: Gegen Alexej Nawalny hat am Dienstag ein neuer Strafprozess begonnen, und zwar in der Strafkolonie in Pokrow, in der Nawalny seit rund einem Jahr inhaftiert ist.

Der Grund: Gegen den prominentesten russischen Oppositionspolitiker werden weitere Betrugsvorw√ľrfe erhoben. Ihm drohen bis zu zehn zus√§tzliche Jahre Haft.

Nawalny erschien in dem in der Strafkolonie eingerichteten Gerichtssaal in einer Häftlingsuniform und kurzgeschorenem Haar. Begleitet wurde er von seinen Anwälten sowie mehreren Wachleuten. Wie auf einem Video aus dem Saal zu sehen war, nahm auch Nawalnys Frau Julia Nawalnaja an der Anhörung teil.