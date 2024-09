"Tag der Entlassungen": Diese ukrainischen Minister müssen gehen. Aber warum?

Im Juli bereits angekündigt, sollte er zwei Monate später, Anfang September, nun kommen: der "Tag der Entlassungen" - gefolgt von einem "Tag der Ernennungen". So zumindest tat es am Mittwoch der Fraktionschef der ukrainischen Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ , David Arachamija, auf seinem Telegram-Profil kund. Bis gestern früh hatten bereits sechs ukrainische Minister ihren Rücktritt eingereicht.

Kulebas Antrag reiht sich in zahlreiche weitere Rücktrittserklärungen seit Dienstag ein. So erklärten der für Rüstungsindustrie zuständige Olexander Kamyschin , Denys Maljuska (Justiz) und Ruslan Strilez (Umwelt) ihr Ausscheiden aus der Regierung. Auch der für Privatisierungen zuständige Chef des Fonds für Staatseigentum, Witalij Kowal , wird demnach aus dem Amt scheiden.

Der 43-jährige Karrierediplomat, der mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg ein gutes, freundschaftliches Verhältnis pflegt, hatte das Außenministerium vor vier Jahren, also noch vor dem russischen Angriffskrieg übernommen.

Bei einem Raketenangriff auf Lwiw kamen am Mittwoch mindestens sieben Menschen ums Leben, 53 wurden verletzt. Drei der sieben Toten waren Kinder. Der Angriff ereignete sich in der Altstadt von Lwiw normalerweise ein relativ sicherer Ort in der Ukraine.

Schon im Juli hatte Präsident Wolodimir Selenskij eine umfassende Regierungsumbildung angekündigt. Ziel sei es, wie er sagte, die Regierungsarbeit unter der Last des Krieges effizienter zu machen. Die Kabinettsumbildung wird als eine Art „Neustart“ vor dem Winter dargestellt, der nach den heftigen russischen Angriffen auf kritische Infrastrukturen und schlechten Nachrichten von der Front voraussichtlich zu vermehrten Stromausfällen führen wird.