Mindestens 41 Tote: Russischer Iskander-Angriff auf ukrainische Stadt

Die russischen Streitkräfte feuerten Dienstagfrüh zwei ballistische Raketen auf die ukrainische Stadt Poltawa ab. "Mindestens 41 Menschen wurden getötet, mehr als 180 sind verletzt", sagte der ukrainische Präsidenten Wolodimir Selenskij.

Der Angriff soll dem Gebäude des Militärischen Instituts für Kommunikation gegolten haben, allerdings soll auch eine medizinische Einrichtung getroffen worden sein.

Es soll sich um zwei Iskander-Raketen handeln, die in der Früh abgefeuert wurden – der Schaden ist beträchtlich, wie auf Videos zu sehen ist.

„Die Zeitspanne zwischen dem Alarm und dem Eintreffen der tödlichen Raketen war so kurz, dass der Angriff die Menschen bei der Evakuierung in den Luftschutzkeller erwischte“, so das Verteidigungsministerium.