Schwere Eskalation in Kiew

Drei Tage waren Demonstranten und Sonderpolizei in der Gruschewskogo-Straße einander gegenübergestanden. Ein Stellungskrieg mit Molotowcocktails und Steinen – der binnen weniger Stunden am Mittwoch sieben Tote forderte. Die Todesursache in zumindest fünf Fällen: Schussverletzungen.

Die Opposition sagt, auf umliegenden Dächern postierte Scharfschützen hätten auf die Demonstranten gefeuert. Bereits zuvor hatten Sanitäter im Protestcamp von gezielten Schüssen berichtet – auch von gezielten Schüssen auf Sanitäter, Rettungsfahrzeuge und Journalisten. Zudem wurden in einem Wald die Leichen zweier Aktivisten gefunden – mit Folterspuren. Das heizte die angespannte Stimmung noch weiter an.

Premier Azarow machte die Protestbewegung für die Erschossenen verantwortlich und nannte die Demonstranten „Terroristen“. Präsident Janukowitsch versprach eine Untersuchung der Todesfälle.

Während der Präsident lange Gespräche mit der Opposition führte, rief die inhaftierte Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko Ukrainer zum Aufstand und die internationale Gemeinschaft zu deren Unterstützung auf. Nach den Meldungen über Tote tobte die Oppositionsführerin.

Auch die anderen Führungsfiguren der Opposition riefen zum Widerstand auf, sollte die Regierung nicht bis heute, Donnerstag, ihren Forderungen entgegenkommen.

Seit den frühen Morgenstunden hatten Einheiten der Sonderpolizei versucht, die Barrikaden der Demonstranten neben dem Dynamo-Kiew-Stadion an der Straße zum Parlament zu räumen. Zunächst vergeblich. Am Vormittag drangen dann Hunderte mit Schilden, Schlagstöcken, Molotowcocktails und Schrotgewehren bewaffnete Polizisten auf den nahen Europaplatz vor, prügelten dabei alles nieder, was zu greifen war, und zogen sich dann wieder zurück. Die aus ausgebrannten Bussen und Autos errichteten Barrikaden wurden mit Panzerfahrzeugen beseitigt.

Um den nur wenige Hundert Meter entfernten Unabhängigkeitsplatz Maidan Nesaleshnosti, dem Epizentrum der Protestbewegung, scharten sich starke Polizeieinheiten. Auf dem Platz riefen Redner die Männer auf, die Ruhe zu bewahren und zu bleiben – Frauen und Jugendliche hingegen sollten heimzugehen. Noch in der Nacht auf Donnerstag stand ein Großeinsatz des Platzes im Raum, der sich laufend mit immer mehr Demonstranten füllte.