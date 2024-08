Ukraine setzt im Krieg auf Roboterhunde

Roboterhunde sollen ukrainische Soldaten im Krieg gegen Russland an der Front unterstützen und entlasten.

An einem geheim gehaltenen Ort in der Ukraine führte ein Spezialist eines britischen Unternehmens für militärische Lösungen, der anonym bleiben wollte und sich als Juri vorstellte, das Roboter-Modell BAD One vor: Der Vierbeiner rennt, springt und setzt sich per Fernbedienungsbefehl.