Tunesiens erste Regierungschefin: Zukunftshoffnung oder Marionette?

Politische Beobachter befürchten, dass Bouden kaum mehr als eine Marionette sein wird. Viele Tunesier denken ähnlich. Sie begrüße zwar – wie mehrere Frauenorganisationen auch – Boudens Amtsantritt, sagte eine Studentin zur Nachrichtenagentur AFP. Das bedeute aber keine bedingungslose Unterstützung: „Wir werden schauen, was sie macht.“

Keine Berufspolitikerin

Erst mal beobachten will laut AFP auch die Soziologin Hela Yousfi, die in Paris lehrt. Sie sieht Boudens Ernennung nicht so skeptisch wie andere. Dass sich Saied für eine politisch komplett unerfahrene Akademikerin entschieden habe, liege daran, dass er selbst vor dem Einstieg in die Politik an der Uni lehrte und die Präsidentenwahl 2019 nur gewonnen habe, weil er kein Berufspolitiker war. „Wenn mich meine Erfahrung mit Tunesiens Politik eines gelehrt hat“, so Yousfi, „ist es abzuwarten.“