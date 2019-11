Türkei will bis zu 1200 IS-Kämpfer in deren Heimat zurückschicken

In türkischen Gefängnissen sitzen nach Angaben des türkischen Innenministers 1200 ausländische Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Weitere IS-Kämpfer aus anderen Staaten würden in Abschiebezentren festgehalten, sagte Süleyman Soylu am Montag. Aus welchen Ländern die Inhaftierten stammen, sagte Soylu nicht.

Er betonte, die Türkei werde alle IS-Mitglieder in ihre Heimatländer zurückschicken, „egal ob sie ihnen die Staatsbürgerschaft entziehen oder nicht.“ Bereits am Samstag hatte Soylu angekündigt, gefangen genommene IS-Anhänger in ihre Heimatländer zurückzuschicken, hatte aber keine Anzahl genannt.