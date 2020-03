Türkei spricht von „erfolgreicher Militäroffensive“ in Syrien

Die Außenminister der Türkei und Russland arbeiten derweil an einem Krisentreffen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Kreml-Chef Wladimir Putin in der kommenden Woche. Das bestätigte das Außenamt in Moskau. Ziel des Treffens sei die Schaffung einer Atmosphäre für einen „ergebnisorientierten Dialog“ zur Lösung des Konflikts in Syrien.