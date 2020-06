Türkei: Furcht vor dem "Syrien-Virus"

"Vorbild sind die Entwicklungen in Syrien", sagt der Experte, der an der Universität Kayseri lehrt. Im Reich des wankenden Staatschefs Bashar al-Assad waren im Juli militante Kurden in jenes Machtvakuum vorgestoßen, das entstand, nachdem die syrischen Streitkräfte zum strategischen Rückzug geblasen hatten – und das Terrain preisgaben.

Sehr zum Ärger Ankaras, wo man eine länderübergreifende Kooperation der türkischen, syrischen und irakischen Kurden fürchtet, deren visionäres Endziel ein Groß-Kurdistan sein könnte. Das Drängen der türkischen Regierung auf Schutzzonen im Norden Syriens ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen – in einem Aufwischen könnte man die syrischen Kurden an die Kandare nehmen.

Im eigenen Land bekämpft Ankara die PKK seit nunmehr fast drei Jahrzehnten. Die Kurden-Guerilla ist zwar geschwächt und "verliert selbst im kurdischen Volk an Rückhalt" ( Mehmet Öcal), zu verlustreichen Nadelstichen ist sie aber allemal noch fähig.