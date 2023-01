Türkei bestellt schwedischen Botschafter wegen Erdogan-Protest ein

Die Türkei hat den schwedischen Botschafter in Ankara wegen eines Protests gegen Präsident Recep Erdogan einbestellt. Grund sei eine Demonstration in Stockholm gewesen, bei der eine Puppe von Erdogan an den Füßen aufgehängt worden sei, verlautete am Donnerstag aus Diplomatenkreisen in der Türkei. Botschafter Steffan Herrstrom sei ins Außenministerium beordert worden, wo ihm Ankaras Reaktion übermittelt worden sei.

"Unsere Erwartung, dass die Verantwortlichen für den Vorfall identifiziert, die notwendigen Prozesse angegangen werden müssen und Schweden seine Versprechen einhält, wurde betont", sagte ein türkischer Diplomat. Beim schwedischen Außenministerium war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund der schwedischen Bemühungen um eine Zustimmung der Türkei zu einem NATO-Beitritt des nordischen Landes.