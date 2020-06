Gemeinsame Jagd auf Steuerbetrüger

Während Österreichs Kanzler Faymann den Griechen entgegenkommen will, bleibt Deutschland unverändert hart. „An unserer Position in der Sache hat sich nichts geändert“, sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble am Montag in Istanbul vor einer Finanzministerkonferenz der G20-Länder. Wenn Griechenland eine finanzielle Überbrückung von seinen europäischen Partnern wolle, „brauchen wir ein Programm“.

Schäuble ist sich im Unklaren, wie das von der Pleite bedrohte Land weitermachen will. „Ich habe nicht verstanden, wie die griechische Regierung das stemmen will“, sagte der Minister. „Ich bin zu jeder Hilfe bereit, aber wenn von mir keine Hilfe gewünscht wird, ist das auch in Ordnung“, sagte er. „Wir haben noch niemandem ein Programm aufgedrängt.“ Über alle Fragen werde im Kreis der Euro-Finanzminister zu sprechen sein.

Auch Kanzlerin Angela Merkel betonte Montagabend am Rande ihrer Besuche in Washington und Ottawa, dass die mit Griechenland vereinbarten Rettungsprogramme Basis der Beratungen über das weitere Vorgehen in der Schuldenkrise bleiben.