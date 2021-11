Tschechiens Präsident lobte Ministerpräsidenten im Glaskasten an

Der 57-jährige frühere Politik-Professor Fiala ist der Chef der konservativen Partei ODS, die zusammen mit zwei weiteren Parteien das Bündnis Spolu bildet. Aus der Parlamentswahl am 9. Oktober war das Mitte-rechts-Bündnis als stärkste Kraft hervorgegangen – mit hauchdünnem Abstand zu der populistischen Ano-Bewegung des scheidenden Ministerpräsidenten und Milliardärs Andrej Babis. Ihren Koalitionsvertrag haben die im Spolu-Bündnis vereinten Parteien bereits unterzeichnet.

Präsident Zeman war am Tag nach der Wahl wegen einer Lebererkrankung ins Krankenhaus gebracht worden. Erst am Donnerstag wurde der 77-Jährige aus der Klinik entlassen. Die Ernennung Fialas hätte ursprünglich am Freitag stattfinden sollen – an diesem Tag wurde Zeman aber erneut ins Krankenhaus eingeliefert, diesmal wegen einer Corona-Infektion.