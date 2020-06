Tschechien: Der Präsident ist am Zug

Doch der Rosenkrieg des Premiers ist nur ein Nebenschauplatz der ganzen Affäre. In deren Zentrum steht – vorerst noch undurchschaubar – eine riesige Korruptionsaffäre. Erste Details der Ermittlungen, die nun allmählich durchsickern, weisen in Richtung eines der einflussreichsten Unternehmer und Lobbyisten des Landes: Roman Janousek. Der Medien- und Immobilieninvestor (siehe auch unten) hat engste Verbindungen zur Prager Politik, vor allem aber zur ODS. In tschechischen Medien wird er als der „Prager Pate“ bezeichnet. Affären rund um Janousek haben die tschechische Politik bereits mehrfach schwer aus dem Gleichgewicht gebracht. Eine davon führte schließlich zum Abgang des mächtigen Prager Bürgermeisters Pavel Bem.

Bei der Razzia in der Vorwoche wurden größere Geldmengen, aber auch Goldbarren beschlagnahmt. Ein Teil davon, das hat Janouseks Anwalt inzwischen bestätigt, stammt von dem Lobbyisten. Eine größere Summe sollen die Sicherheitskräfte sogar direkt aus der Handtasche der Ehefrau entnommen und beschlagnahmt haben. Janousek lässt sich von der Affäre vorerst nicht beeindrucken. Er ist in seiner Villa in Kroatien und ließ mitteilen, er werde nur heimkehren, wenn es dringend notwendig sei.