Putschversuch: Betrunkene Männer griffen Präsidentenpalast im Tschad an

Ein am Mittwoch von Sicherheitskräften vereitelter Angriff auf den Präsidentenpalast im Tschad ist von einer unorganisierten Gruppe betrunkener Männer verübt worden. Das sagte der tschadische Außenminister und Regierungssprecher Abderaman Koulamallah .

Seinen Angaben zufolge waren zunächst vier Wachleute angegriffen worden, bevor die Männer in den Präsidentenkomplex eingedrungen seien. Dort konnten sie demnach "leicht" überwältigt werden. Die überlebenden Angreifer seien "völlig betäubt" gewesen - offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Er beschrieb die Angreifer als alkoholisierte "Pieds Nickeles" - eine Anspielung auf einen französischen Comic, in dem glücklose Gauner vorkommen. Koulamallah führte aus, es habe insgesamt 24 Angreifer gegeben. 18 von ihnen seien getötet und die übrigen sechs verletzt worden. Auf Regierungsseite gab es demnach einen Toten und drei Verletzte.

Während zunächst von einem Kommando schwer Bewaffneter die Rede war, erklärte Koulamallah, die Angreifer hätten "keine Kriegswaffen" bei sich getragen. Sie seien unter anderem mit Macheten und Messern ausgestattet gewesen. Letztlich sei es ein "völlig verzweifelter", "ziemlich unverständlicher" Angriff ohne "ernsthaftes" Motiv gewesen, betonte der Regierungssprecher. Er versicherte, dass derzeit keine Bedrohung für das Land und dessen Sicherheit bestehe.

Angriff nach Besuch des chinesischen Außenministers

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hatten zuvor Schüsse in der Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt N'Djamena gehört. Alle Zufahrtsstraßen zum Amtssitz des Präsidenten wurden blockiert und auf den Straßen waren Panzer zu sehen. Der Angriff ereignete sich wenige Stunden nach dem Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in der Hauptstadt. Er war unter anderem von Staatschef Mahamad Idriss Déby Itno empfangen worden. Dieser befand sich nach Angaben von Regierungssprecher Koulamallah zur Zeit des Angriffs im Präsidentenpalast.