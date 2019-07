Trumps Sprecherin legt sich mit Nordkoreanern an

Der US-Sender CNN und das Weiße Haus von US-Präsident Donald Trump sparen üblicherweise nicht mit Kritik aneinander - doch nun gab es von CNN Lob für Trumps neue Sprecherin Stephanie Grisham: Mit körperlichem Einsatz machte Grisham US-Reportern im Begleittross des Präsidenten am Samstag den Weg zum Auftakt des Treffens von Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un frei, den nordkoreanische Sicherheitsleute versperren wollten.

CNN-Korrespondent Jim Acosta sagte, Grisham habe sich bei ihrem Einsatz im geteilten Grenzort Panmunjom sogar Schrammen zugezogen. Anfangs wollten die im Umgang mit unabhängigen Medien nichts sehr erfahrenen nordkoreanischen Sicherheitskräfte keine Reporter über die Grenze und schon gar nicht in das sogenannte "Haus der Freiheit", dem Ort der Gespräche zwischen den beiden Staatschefs, lassen. Auch stellten sie sich den Kameras in den Weg, um sie am Filmen zu hindern.