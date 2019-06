Trumps Speed-Dating auf dem G20-Gipfel

Wladimir Putin, Russland

Zwischen Washington und Moskau gibt es jede Menge Konfliktpunkte: In Syrien sorgte Russland für den Machterhalt von Präsident Assad, den die USA weghaben wollten. Die Annexion der ukrainischen Krim durch Putins Truppen, die völkerrechtlich illegitim ist, wird auch von den USA verurteilt. Auch dass sich Präsident Putin über pro-russische Separatisten in der Ostukraine festsetzen will, gilt in Washington (und nicht nur dort) als No-Go. Dazu kommen Streitigkeiten über Abrüstung, was zur wechselseitigen Aufkündigung des INF-Vertrages führte, der das System der nuklearen Mittelstreckenraketen regelte. Weiterer Streit: Die Beeinflussung der US-Wahlen.