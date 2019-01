"Shutdown" in den USA: Unbezahlte Staatsdiener verkaufen Besitz

Donald Trump bleibt stur. Wenn er keine Mauer an der Grenze zu Mexiko bekommt, will der US-Präsident den Stillstand in Teilen der Regierung (Shutdown) aufrecht erhalten. Sollte dieser auch nach dem heutigen Freitag bestehen, wäre er der längste in der US-Geschichte - was bedeutet, dass 800.000 Staatsbedienstete weiter ohne Einkommen sind.

Für viele dieser Menschen, die derzeit ohne Bezahlung arbeiten oder in Zwangsurlaub geschickt wurden, ist das eine existenzielle Bedrohung, auch für Ellen Stringer. Ihr Mann sei ein Bundesbediensteter, schreibt die Amerikanerin auf Twitter. "Wir hängen von seinem Einkommen und Förderungen ab, weil ich mich um unseren behinderten Sohn kümmern muss."