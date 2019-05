Trumps Osteuropa-Offensive: Orbán zu Gast in Washington

Ein Motor für die verbesserten Beziehungen Ungarns zu Washington war wohl der unter Trump bestellte US-Botschafter in Budapest, David Cornstein. Der 80-jährige Juwelen- und Glücksspielmagnat aus New York, ein alter Freund Donald Trumps mit ungarischen Wurzeln, ist seit Februar 2018 in Ungarn. Er weiß, wie Trump über Orbán denkt: „Er hält ihn für einen starken Führer. Unser Präsident bewundert starke Führer und freut sich darauf, die Beziehungen zu vertiefen“, sagte der Botschafter gegenüber dem US-Magazin The Atlantic. Auf die von Orbán selbst ausgerufene „illiberale Demokratie“ angesprochen, meinte Cornstein, Trump würde es lieben, „eine Situation wie Orbán zu haben“. Gemeint: Die Situation der Medien. In Ungarn sind diese zentralisiert, kritische Medien schaffen kaum noch entscheidende Reichweiten. Vor allem die Regionalmedien sind fest in den Händen der Orbán -Partei Fidesz.

Diese sollten im Vorjahr von den USA eine Unterstützung von umgerechnet mehr als 600.000 Euro erhalten – doch unter dem neuen US-Botschafter wurde die Unterstützungszahlung wieder gestrichen. Orbán gefällt das.

Ein Besuch bei Bewunderer Trump mitten im EU-Wahlkampf kommt Orbán nun gerade recht. Die kritische ungarische Wochenzeitung HVG befürchtet: „Der Felcsút-Cowboy ( Orbán) und Trump könnten Europa schwächen.“