Trumps Intrigenspiel gegen Joe Biden aufgeflogen

Maguire hätte die zuständigen Kongress-Ausschüsse informieren müssen, aber er weigerte sich nach Rücksprache mit dem Justizministerium und verwies auf präsidiale Privilegien. Doch Atkinson setzte die Parlamentarier, an seinem Vorgesetzten vorbei, ins Bild. Maguire muss am Donnerstag im Kongress aussagen. Trump und Selensky treffen sich am Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Die Affäre, die das politische Washington elektrisiert, steht erst am Anfang.