Trumps Brexit-Tipp: „Einfach rausgehen“

Zur möglichen Wahl Johnsons zum neuen Parteivorsitzenden der Konservativen und damit auch zum nächsten britischen Premierminister sagte er der Sun: „Ich kenne die verschiedenen Akteure. Aber ich denke, Boris würde einen sehr guten Job machen. Ich glaube, er würde ausgezeichnet sein.“

Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton warb in einem anderen Interview noch einmal eindringlich für den Brexit und stellte die Vorteile für Großbritannien und die USA dabei heraus.

Zwar ist der Auftakt am Montag Königin Elizabeth II. und deren Familie gewidmet, am Dienstag folgt allerdings ein Treffen mit Premierministerin Theresa May, bei dem Trump zu harten Maßnahmen gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei drängen dürfte. Auch weitere Ratschläge für die britische Innenpolitik werden erwartet, etwa Nigel Farage, den Trump als seinen Freund bezeichnet, in die Brexit-Verhandlungen zu integrieren.

Der überzeugte Brexit-Befürworter hatte bei der EU-Wahl vor einer Woche einen Erdrutschsieg davongetragen und seine Brexit-Partei zur größten im EU-Parlament vertretenen Partei gemacht. Spätestens seit der Wahl herrscht noch mehr Chaos in der britischen Politiklandschaft – die drei Umfragen, die vergangene Woche durchgeführt wurden, sehen drei verschiedene mögliche Gewinner: Sowohl der Brexit-Partei als auch Labour und den Liberalen Demokraten werden Chancen auf den Wahlsieg eingeräumt, die Tories kämen derzeit auf 17 bis 20 Prozent.