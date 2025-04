Trump bei Meloni-Besuch: "Deal mit Brüssel zu 100 Prozent"

Entspannung also in der Handelskrise? Sicher ist bei Donald Trump nichts. Und auch Meloni muss mit Brüssel Rücksprache halten – dort wird die Letztentscheidung gefällt.

Was will Trump?

Die Zeit drängt und was in Trumps engstem politischen Kreis wirklich vorgeht, ist für die Europäer bisher ein Rätsel. Sie wüssten nicht, was die Amerikaner wirklich wollten, beklagte das Verhandlerteam von EU-Kommissar Maros Sefkovic vor wenigen Tagen, als man mit leeren Händen zurück nach Brüssel kam.

An den Kompromissvorschlägen kann es nicht liegen. Mehr Gas aus den USA, oder auch mehr Waffen zu kaufen, grundsätzlich mehr Geld für Verteidigung auszugeben, China härter anzugehen: All das haben EU-Spitzenvertreter, aber auch europäische Staats- und Regierungschefs zumindest öffentlich angedacht. An den Verhandlungstisch ließ sich Trump bisher damit nicht locken. Wenn es aber um Zölle und Handelsbeziehungen geht, führt kein Weg am Präsidenten vorbei. Allein er und sein engster Berater in diesen Fragen, Peter Navarro, entscheiden über den weiteren Kurs – und der verläuft in einem Zickzack.