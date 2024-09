"Trattoria Meloni": Bewunderer eröffnet Lokal nahe Flüchtlingslager

"Trattoria Meloni" : Ein Bewunderer der extrem rechten, italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni in Albanien hat in seiner Heimat ein Themenrestaurant für sein Polit-Idol eröffnet.

Es befindet sich in nordalbanischen Hafenstadt Shëngjin nur wenige Schritte von jenem Ort entfernt, an dem die italienische Regierung ein Aufnahmelager für Asylwerber errichten lässt.

70 Porträts von Meloni hängen an den Wänden

In dem Restaurant können Besucher Fisch und Meeresfrüchte bestellen. An den Wänden hängen 70 gemalte Porträts Melonis, berichteten italienische Medien am Mittwoch. Die Bilder der Chefin der rechtsextremen Regierungspartei Fratelli d'Italia mit den unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken und Frisuren ließ der Restaurantbesitzer Gjergj Luca von dem bekannten albanischen Künstler Helidon Haliti gestalten.