Trump: "Wirtschaftlicher Erfolg bestes Mittel gegen Rassismus"

US-Präsident Donald Trump hat wirtschaftlichen Erfolg als bestes Mittel gegen Rassismus in den USA bezeichnet. In einem Telefoninterview mit Fox News am Mittwoch sagte Trump auf die Frage, wie die gesellschaftliche Spaltung des Landes in diesem Punkt überwunden werden könne, die "beste Antwort" darauf seien "großartiger Erfolg, großartige Jobs, großartige Einkommen".