Spektakulärer Wett-Erfolg: Franzose kassiert 85 Millionen Dollar mit Trump-Sieg

US-Medien zufolge durchsuchte die US-Bundespolizei FBI am Mittwoch die Wohnung von Polymarket-Chef Shayne Coplan . Dabei seien sein Telefon und andere elektronische Geräte beschlagnahmt worden, schrieb die "New York Post". Die Gründe der Durchsuchung waren demnach unklar. Von Polymarket hieß es gegenüber dem Nachrichtenportal "Axios", es handle sich um "offensichtliche politische Vergeltung der scheidenden Regierung gegen Polymarket dafür, dass es einen Markt geboten hat, der den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2024 korrekt vorausgesagt hat".

Am Tag nach der Wahl hatte es geheißen, auf Wettgewinner winkten Auszahlungen an Tausende Teilnehmer mit einem Volumen von insgesamt etwa 450 Millionen Dollar. Diese Summe ging am 6. November auf Angaben von zwei der größten Online-Wettbörsen zurück: Polymarket, die sich an Nicht-Amerikaner wendet, und das in den USA ansässige Kalshi, das US-Bürger bedient. Kalshi zufolge gaben insgesamt 28.000 Kunden Wetten auf einen Sieg von Trunps demokratischer Rivalin Kamala Harris ab, 40.000 setzten auf den Republikaner Trump.