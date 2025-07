„Wann, wie, mit welchen Ausnahmen...ich kann es Ihnen leider nicht genau sagen“: Olof Gil, Sprecher der EU-Kommission in Sachen Handel wusste sich vor den Journalisten einfach nicht mehr zu helfen. Die bombardieren ihn mit einer Lawine an Fragen zum sogenannten „Deal“ zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump. Denn seit dem Handshake der beiden am Sonntag in Schottland und einer kurzen aber pompösen Verkündigung eines „größten Deals aller Zeiten“ löst sich der mit bedrohlichem Tempo in Luft auf.