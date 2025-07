Trump und Von der Leyen haben einen Deal: ein 15‑Prozent‑Zoll auf die meisten EU-Exporte, deutlich unter den zuvor angedrohten 30 %. Der Deal bringt in einer wirtschaftlich heiklen Phase – in der für Österreich 2025 eine Rezession befürchtet wurde – mehr Belastung aber auch eine dringende nötige Planungssicherheit? Was konkret bedeutet das Abkommen? Welche Branchen sind betroffen?