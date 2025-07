Es war "der beste Deal, den wir kriegen konnten - in diesen sehr schwierigen Zeiten", so rechtfertigte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic die vorläufige Einigung, die US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntag getroffen haben: "Als wir den Raum betreten haben, waren es noch 30 Prozent."

Die Kritiker geben sich von solchen Erklärungen unbeeindruckt. Europa habe sich über den Tisch ziehen, erpressen lassen, so lauteten die Kommentare in internationalen Medien, aber auch von einigen EU-Politikern. Was aber ist in Schottland wirklich vereinbart worden, was steht vorerst fest, was wird in den kommenden Tagen noch verhandelt werden und was bedeutet das alles für Europas und damit Österreichs Wirtschaft. Der KURIER gibt die Antworten auf die wichtigsten Fragen

1. Welche Produkte trifft es?

15 Prozent Basis-Zoll werden grundsätzlich für Waren aus der EU eingehoben. Das umfasst nach ersten Schätzungen in Brüssel, rund 70 Prozent der EU-Exporte und eine Summe von etwa 380 Milliarden Euro jährlich.