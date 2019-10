Trump: Vom Brandstifter zum Feuerwehrmann

Entscheidend für die neue Tonlage Trumps („Das Vorgehen der Türkei führt eine humanitäre Krise herbei und schafft Voraussetzungen für Kriegsverbrechen“) dürfte der Protest aus den eigenen Reihen sein. Geradezu vernichtend geriet die Kritik von Mitch McConnell, dem mächtigen Mehrheitsführer im Senat: Trumps Rückzugsbefehl sei nichts anderes als die Aufforderung an den IS, zurückzukehren.

Als Mittel der Schadensbegrenzung ließ Trump Strafzölle auf türkische Stahlimporte auf 50 Prozent hochsetzen, Verhandlungen über ein Handelsabkommen im Volumen von 100 Milliarden Dollar stoppen und das Privatvermögen der für Verteidigung, Energie und Inneres zuständigen türkischen Minister in Amerika auf Eis legen. Außerdem würden die 1000 noch in Syrien stationierten US-Soldaten nicht abgezogen, sondern in andere Standorte „in der Region“ verlegt.

Sollten diese Maßnahmen, die von Experten im US-Außenministerium inoffiziell als „weiße Salbe“ bezeichnet werden, die Türkei unbeeindruckt lassen, droht Trump mit der großen Keule: „Ich bin bereit, die Wirtschaft der Türkei umgehend zu zerstören.“

Mike Pence soll in diesen Tagen nach Ankara reisen. Der Vizepräsident sagt: „Die USA werden die Invasion der Türkei in Syrien nicht länger tolerieren.“ „Dass diesen Worten auch Taten folgen, notfalls militärische, sei derzeit nicht erkennbar, meinen US-Analysten.