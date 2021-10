Trump verspottet Ex-US-Außenminister Colin Powell

Er hoffe, dass ihm das eines Tages auch zuteilwerde, hieß es in Trumps Mitteilung weiter. Powell verstarb am Montag im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, obwohl er doppelt geimpft war. Doch der Ex-Außenminister litt an schweren Vorerkrankungen. "Möge er jedenfalls in Frieden Ruhen", schloss Trump in seinem Statement.

Trumps ehemaliger Vizepräsident Mike Pence zollte Powell in seinem Statement deutlich mehr Respekt: