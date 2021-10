USA: Ex-Außenminister Powell stirbt mit 84 an Covid

Er war der erste schwarze Außenminister der USA und bestimmte den weltpolitischen Auftritt von US. Präsident George W. Bush maßgeblich mit - inklusive all der Lügen, die in den Irakkrieg von 2003 führten. Ein schwerwiegender Fehltritt, den er später ein Leben lang auch öffentlich bereuen sollte. Colin Powell ist mit 84 Jahren an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben.

Kommandant im Golfkrieg

Der 4-Sterne-General war schon unter Ronald Reagan Nationaler Sicherheitsberater. Im Ersten Golfkrieg 1990/91 war er einer der wichtigsten Kommandanten der US-Streitkräfte und wurde so auch, gemeinsam mit Oberkommandierendem Norman Schwarzkopf international bekannt.