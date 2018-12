Trump verkündet neuen Verteidigungsminister via Twitter

Die Nachricht von Mattis' Rückzug kam einen Tag nach Trumps überraschender Ankündigung, alle US-Soldaten aus dem Bürgerkriegsland Syrien abzuziehen - mit der Begründung, der IS sei dort besiegt. Dies löste im In- und Ausland harsche Kritik aus. Fachleute halten einen Abzug aus Syrien für hochgefährlich. Medienberichten zufolge hatte Trump den Abzug gegen den ausdrücklichen Rat von Mattis beschlossen. Die New York Times berichtete unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter, Mattis habe noch kurz vor seiner Rücktrittsankündigung am Donnerstag versucht, Trump umzustimmen.

In einem weiteren Tweet berichtete Trump von einem "langen und produktiven" Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Man habe über den IS, das jeweilige Engagement in Syrien und über den langsamen und koordinierten Abzug der US-Truppen gesprochen. "Nach vielen Jahren kommen sie endlich nach Hause", schrieb der US-Präsident.

Türkei verstärkt Truppen an syrischer Grenze

Die Türkei verstärkt indes Medienberichten zufolge seine Truppen in der Grenzregion zu Syrien. In einem Konvoi von rund 100 Fahrzeugen würden Panzer, Haubitzen, Maschinengewehre und Elitetruppen in die Grenzregion Kilis gebracht, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Sonntag. Einige Einheiten sollten auf türkischer Seite stationiert werden, andere hätten bereits die Grenze überquert.

Der TV-Sender TRT World zeigte Bilder, wie Teile des Konvois den Grenzübergang Karkamis passierten, der 35 Kilometer nördlich der Kurden-Hochburg Manbij liegt. Erdogan hatte eine Offensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG angekündigt, diese nach Bekanntgabe des Abzugs der US-Truppen aus Syrien aber zunächst verschoben.

Laut TRT World sollen die türkischen Einheiten in Gebiete gebracht werden, die von der verbündeten Freien Syrischen Armee (FSA) kontrolliert werden. Mit Unterstützung der FSA hat die türkische Armee in den vergangenen beiden Jahren die Offensiven "Euphrat-Schild" und "Ölzweig" gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) und die von den USA unterstützte YPG unternommen.