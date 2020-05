Trump: USA entwickeln hyperschnelle "Super-Duper-Rakete"

Einmal in Fahrt, war US-Präsident Donald Trump am Freitag kaum mehr zu halten. Nachdem er bei einer Pressekonferenz einen Impfstoff bis Jahresende - in "Rekord-Rekord-Rekord-Geschwindigkeit" angekündigt hatte, legte er sogleich nach.

Die US-Streitkräfte entwickeln demnach eine "Super-Duper-Rakete", die schnellste Hyperschallrakete der Welt. Die Rakete solle 17 mal schneller fliegen als bislang im US-Arsenal vorhandene Raketen, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus bei der Vorstellung der Flagge der neuen amerikanischen Teilstreitkraft "Space Force".