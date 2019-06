Trump streut May Rosen und will "phänomenalen Deal"

Bei seiner Zusammenkunft mit Noch-Premierministerin May bekräftigte er hingegen die „guten Beziehungen“ zwischen den USA und Großbritannien: „Das ist die größte Allianz, die die Welt je gesehen hat“, sagten beide unisono. Überhaupt sparte der US-Präsident nicht mit Komplimenten für May, der er bei der Begrüßung zwar nicht die Hand gab, sehr wohl aber bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Er lobte ihren Willen in puncto Brexit-Verhandlungen: „Sie ist wahrscheinlich eine bessere Verhandlerin als ich. Sie verdient ein großes Maß an Anerkennung.“ Am Ende seines Statements reichte er ihr die Hand mit den Worten: „Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.“

Beide Politiker kündigten ein „phänomenales Freihandelsabkommen“ an, das die Handelsbeziehungen zwischen USA und Großbritannien „um das Zwei- bis Dreifache“ steigern könne. „Das hat großes Potenzial“, frohlockte Trump.