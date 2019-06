Proteste in London: Baby-Trump und Gold-Klo-Trump

Auf fantasievolle Weise haben Demonstranten am Dienstag in London ihrem Unmut über den Besuch von US-Präsident Donald Trump Luft gemacht. Sie bereiteten einen Ballon in Form eines riesigen Trump-Babys in Windeln vor, um ihn am Parlament aufsteigen zu lassen. Am Trafalgar Square bauten sie eine knapp fünf Meter große Trump-Figur auf, die mit heruntergelassener Hose auf einer Goldtoilette sitzt.